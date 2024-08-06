Британці зібрали 100 тисяч фунтів для бібліотеки у Ліверпулі, яку розгромили під час заворушень

Британці за лічені дні зібрали понад 100 тисяч фунтів на відновлення бібліотеки у Ліверпулі, яка серйозно постраждала від рук учасників заворушень минулими вихідними.

Про це повідомляє SkyNews, пише "Європейська правда".

Spellow Lane Library Hub, нещодавно відкрита після модернізації, серйозно постраждала у суботу під час заворушень у Ліверпулі за участі кількасот осіб.

Newly reopened Library in Liverpool torched

“Those involved tried to stop firefighters getting to the fire …but were unsuccessful. They threw a missile at the fire engine & broke the rear window of the cab.”

Attacking police & firefighters!



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Приміщення розгромили, на першому поверсі почалася пожежа. У поліції заявили, що бунтівники спершу не давали пожежникам під’їхати на місце, а також атакували машину феєрверком та розбили їй одне з вікон.

Після погрому запустили кампанію збору коштів на відновлення бібліотеки, сума на цей час перевищила 100 тисяч фунтів стерлінгів.

Організатор кампанії заявив, що кошти підуть на закупівлю книжок, втрачених внаслідок пожежі, та ремонт приміщення.

Нагадаємо, у Британії вже тиждень тривають протести із заворушеннями після резонансного вбивства дітей у містечку Саутпорт. Безлади з антиіммігрантськими гаслами почалися з неправдивих чуток про те, що нападник-підліток нібито нещодавно прибув у країну як шукач притулку.

В уряді пообіцяли жорсткі заходи проти учасників безладів та заявили, що створюють 500 додаткових місць у в’язницях.

Детальніше про протести у Британії читайте у статті Заворушення з російським слідом: як фейк щодо масового вбивства дітей "розпалив" Британію.