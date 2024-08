Британці зібрали 100 тисяч фунтів для бібліотеки у Ліверпулі, яку розгромили під час заворушень

Британці за лічені дні зібрали понад 100 тисяч фунтів на відновлення бібліотеки у Ліверпулі, яка серйозно постраждала від рук учасників заворушень минулими вихідними.

Про це повідомляє SkyNews, пише "Європейська правда".

Spellow Lane Library Hub, нещодавно відкрита після модернізації, серйозно постраждала у суботу під час заворушень у Ліверпулі за участі кількасот осіб.

Newly reopened Library in Liverpool torched

“Those involved tried to stop firefighters getting to the fire …but were unsuccessful. They threw a missile at the fire engine & broke the rear window of the cab.”

Attacking police & firefighters!



Utter disgrace https://t.co/4Us7dUIlty

