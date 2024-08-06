В парламент Британии хотят вызвать Илона Маска из-за заявлений о насильственных протестах

В Палате общин Великобритании хотят вызвать американского миллиардера, владельца соцсети X (Twitter) Илона Маска, который сделал несколько контроверсионных заявлений о массовых беспорядках в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Депутаты-лейбористы Чхи Онвура и Дон Батлер, которые претендуют на должность руководителей парламентского комитета по вопросам науки, инноваций и технологий, заявили Politico, что потребуют от Маска и других руководителей ИТ-компаний дать показания о роли социальных сетей на фоне беспорядков в Британии.

"На самом деле важными моментами здесь является то, как алгоритмы платформ продвигают и усиливают дезинформацию и распространение расовой ненависти, и как бизнес-модели платформ полагаются на это", – сказала Онвура.

Реклама:

А Батлер заявил, что лично пожаловался на "несколько оскорбительных сообщений" в X (Twitter), но получил ответ, что они "не достигают порога" для удаления.

Владелец X (Twitter) в своей соцсети ранее говорил, что в Британии "неизбежна гражданская война", а реакция полиции на протесты была "однобокой". Некоторые заявления Маска вызвали реакцию на Даунинг-стрит, где обратили внимание на роль X (Twitter) в распространении дезинформации, которая подпитывала насильственные протесты.

Хотя комитеты британской Палаты общин имеют право вызывать для дачи показаний людей, но только в крайних случаях и только в отношении тех, кто находится в Британии, поэтому маловероятно, что Илон Маск действительно будет свидетельствовать в парламенте страны.

Напомним, в Британии уже неделю продолжаются протесты с беспорядками после резонансного убийства детей в городке Саутпорт. Беспорядки с антииммигрантскими лозунгами начались с ложных слухов о том, что нападавший-подросток якобы недавно прибыл в страну как искатель убежища.

В правительстве пообещали жесткие меры против участников беспорядков и заявили, что создают 500 дополнительных мест в тюрьмах.

Подробнее о протестах в Британии читайте в статье Беспорядки с российским следом: как фейк о массовом убийстве детей "разжег" Британию.