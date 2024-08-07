На заході Німеччини внаслідок обвалення готелю загинула людина

На заході Німеччини тривають рятувальні роботи після часткового обвалення готелю в містечку Креф на Мозелі. Рятувальні служби виявили в будівлі загиблу людину.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Згідно з повідомленнями, один поверх будівлі обвалився у вівторок ввечері близько 23:00. П'ятьом людям вдалося вибратися з будівлі неушкодженими. На фотографіях з місця події видно, що частини двоповерхової фахверкової будівлі обвалилися. Уламки лежали на землі, а рятувальники прибули на кількох аварійних машинах.

фото Tagesschau

Вісім осіб, деякі з яких мають серйозні поранення, все ще перебувають під завалами, повідомила в середу вранці поліція федеральної землі Рейнланд-Пфальц. З деякими з них вдалося зв'язатися: "Служби порятунку в цей час роблять все можливе, щоб врятувати їх".

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Поліція говорить про "надзвичайно складну операцію, оскільки в будівлю можуть увійти екстрені служби тільки з великою обережністю".

На місці працюють близько 250 працівників екстрених служб, включаючи пожежників, медичні служби, поліцію, а також спецпідрозділи, рятувальні кінологічні загони і підрозділи безпілотних літальних апаратів. Близько 30 мешканців були вивезені в безпечне місце з метою запобіжних заходів.

Досі незрозуміло, як обвалилася будівля. Ні поліція, ні пожежна служба не надали жодної інформації.

Нагадаємо, у місті Ратцебург, що в землі Шлезвіг-Гольштейн на півночі Німеччини, ввечері у вівторок, 30 липня, частково обвалився дах супермаркету Netto.

Раніше у липні в передмісті Лозанни частково обвалилось риштовання, в результаті чого щонайменше двоє людей загинули.