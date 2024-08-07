На западе Германии в результате обрушения отеля погиб человек

На западе Германии продолжаются спасательные работы после частичного обрушения отеля в городке Креф на Мозеле. Спасательные службы обнаружили в здании погибшего человека.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Согласно сообщениям, один этаж здания обвалился во вторник вечером около 23:00. Пяти людям удалось выбраться из здания невредимыми. На фотографиях с места происшествия видно, что части двухэтажного фахверкового здания обвалились. Обломки лежали на земле, а спасатели прибыли на нескольких аварийных машинах.

фото Tagesschau

Восемь человек, некоторые из которых имеют серьезные ранения, все еще находятся под завалами, сообщила в среду утром полиция федеральной земли Рейнланд-Пфальц. С некоторыми из них удалось связаться: "Службы спасения в настоящее время делают все возможное, чтобы спасти их".

Реклама:

Полиция говорит о "чрезвычайно сложной операции, поскольку в здание могут войти экстренные службы только с большой осторожностью".

На месте работают около 250 работников экстренных служб, включая пожарных, медицинские службы, полицию, а также спецподразделения, спасательные кинологические отряды и подразделения беспилотных летательных аппаратов. Сообщается, что около 30 жителей были вывезены в безопасное место в целях мер предосторожности.

До сих пор непонятно, как обрушилось здание. Ни полиция, ни пожарная служба не предоставили никакой информации.

Напомним, в городе Ратцебург, что в земле Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии, вечером во вторник, 30 июля, частично обрушилась крыша супермаркета Netto.

Ранее в июле в пригороде Лозанны частично обвалились леса, в результате чего по меньшей мере два человека погибли.