З-під завалів готелю в Німеччині звільнили чотирьох людей, загиблих вже двоє

Німецьким рятувальникам вдалося звільнити з-під завалів готелю у місті Креф чотирьох людей, кількість загиблих зросла до двох.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Після часткового обвалення готелю рятувальні служби врятували з-під завалів чотирьох людей: дворічну дитину, двох жінок і чоловіка. Про їхній стан поки що не повідомляється.

Речник управління технічними операціями району Бернкастель-Віттліх Грегор Зее сказав: "Рятувальні роботи неймовірно складні. Враховуючи нестабільну ситуацію, потрібно бути дуже обережними у своїх діях".

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Служби порятунку знайшли одну загиблу людину. Пізніше стало відомо про ще одного загиблого.

Як повідомлялося, вісім людей опинилися в пастці під завалами, деякі з них отримали серйозні поранення. Аварійні служби повідомили, що не мають зв'язку з двома з них.

За даними поліції, один поверх будівлі в муніципалітеті Трабен-Трарбах у федеральній землі Рейнланд-Пфальц обвалився близько 23:00. 14 людей перебували в будівлі на той момент, п'ять з них змогли врятуватися неушкодженими. 31 мешканця з найближчих околиць довелося евакуювати.

Досі незрозуміло, як стався обвал будівлі. Ані поліція, ані пожежна служба не надали жодної інформації.

Креф розташований на Мозелі в районі Бернкастель-Віттліх у федеральній землі Рейнланд-Пфальц. Особливо зараз, влітку, в регіоні, відомому своїм виноробством, багато туристів.

Нагадаємо, у місті Ратцебург, що в землі Шлезвіг-Гольштейн на півночі Німеччини, ввечері у вівторок, 30 липня, частково обвалився дах супермаркету Netto.