Из-под завалов отеля в Германии освободили четырех человек, погибших уже двое

Немецким спасателям удалось освободить из-под завалов отеля в городе Креф четырех человек, количество погибших возросло до двух.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

После частичного обрушения отеля спасательные службы спасли из-под завалов четырех человек: двухлетнего ребенка, двух женщин и мужчину. Об их состоянии пока не сообщается.

Представитель управления техническими операциями района Бернкастель-Виттлих Грегор Зее сказал: "Спасательные работы невероятно сложные. Учитывая нестабильную ситуацию, нужно быть очень осторожными в своих действиях".

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Службы спасения нашли одного погибшего человека. Позже стало известно о еще одном погибшем.

В целом восемь людей оказались в ловушке под завалами, некоторые из них получили серьезные ранения. Аварийные службы сообщили, что не имеют связи с двумя из них.

По данным полиции, один этаж здания в муниципалитете Трабен-Трарбах в федеральной земле Рейнланд-Пфальц обрушился около 23:00. 14 человек находились в здании на тот момент, пять из них смогли спастись невредимыми. 31 жителя из ближайших окрестностей пришлось эвакуировать.

До сих пор непонятно, как произошло обрушение здания. Ни полиция, ни пожарная служба не предоставили никакой информации.

Креф расположен на Мозеле в районе Бернкастель-Виттлих в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Особенно сейчас, летом, в регионе, известном своим виноделием, много туристов.

Напомним, в городе Ратцебург, что в земле Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии, вечером во вторник, 30 июля, частично обвалилась крыша супермаркета Netto.