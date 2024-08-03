Поліція Італії "накрила" мафіозний клан, де боси віддавали накази з в’язниці

Понад 100 поліцейських-карабінерів у п'ятницю провели масштабну операцію в Італії проти підозрюваних у причетності до катанійської мафії та торгівлі наркотиками.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство ANSA.

Операцію координували слідчі антимафіозного управління Катанії DDA. Вона стала результатом 18-місячного розслідування і спрямована на знищення місцевого клану "Сантапаола Ерколано", повідомили джерела в правоохоронних органах.

У результаті дій правоохоронців було арештовано 13 осіб.

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Слідчі вважають, що конфлікт поколінь зіштовхнув молодих членів клану з досвідченими босами.

Багато з авторитетних босів роками сиділи у в'язницях по всій Італії, але, тим не менш, віддавали накази по телефону щодо управління бізнесом клану, повідомили джерела слідства.

Таким чином вони продовжували давати вказівки щодо управління доходами від незаконної діяльності, зокрема, спілкуючись з "вільними членами через телефони, які вони незаконно отримали і могли зберігати у в'язниці".

Серед босів, які фігуруютьу розслідуванні, – Сальваторе Батталья, лідер угруповання, що базується в районі Вілладжо Сант-Агата в Катанії, разом зі його братом Санто.

Під час операції поліція вилучила кілька одиниць зброї, боєприпаси, один кілограм кокаїну і шість кілограмів гашишу, повідомили джерела.

Нагадаємо, в лютому у Франції затримали боса італійської мафії, який втік із в'язниці завдяки простирадлам.

Минулого року поліція завдяки собаці впіймала боса клану неаполітанської мафії Каморра Луїджі Каччапуоті.