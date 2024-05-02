У Греції достроково звільнили лідера неофашистів, засудженого за низку злочинів

Суд грецького міста Ламія 2 травня ухвалив рішення достроково випустити з в'язниці лідера неонацистської партії "Золотий світанок" Ніколаоса Міхалолякоса, ув'язненого за низку злочинів, зокрема вбивство репера-антифашиста десять років тому.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство AFP.

66-річного Міхалолякоса у 2020 році засудили до 13 з половиною років ув'язнення як керівника злочинної організації, що нападала на іммігрантів та політичних опонентів.

Серед злочинів, які пов'язують із цією групою, – вбивства у 2013 році репера-антифашиста й пакистанського мігранта, а також побиття єгипетських рибалок і комуністичних профспілкових активістів.

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Згідно з умовами дострокового звільнення, Міхалолякосу заборонено виїжджати за межі Афін та контактувати з іншими ув'язненими у справі "Золотого світанку". Він також зобов'язаний раз на місяць з'являтися в місцеву поліцейську дільницю.

Міхалолякос фактично не перебував за ґратами з 2022 року: тоді він переніс COVID-19 у важкій формі й був переведений до реабілітаційного центру на заході Афін.

Створена ними організація "Золотий світанок", яка сповідує ксенофобську та антисемітську риторику, різко зросла в популярності на початку 2010-х років на тлі економічної кризи й пройшла до парламенту.

Попри формальну заборону у 2020 році, "Золотий світанок" продовжує впливати на десятки тисяч грецьких виборців.

Колишній речник партії Іліас Касідіаріс, який також відбуває 13 з половиною років ув'язнення, минулого року підтримав раніше невідому партію "Спартанці" на національних виборах. Вона набрала понад 240 тисяч голосів й отримала 12 місць у парламенті.