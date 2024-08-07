Суд в Румынии разрешил главарю мафии выехать в Грецию отпраздновать день рождения

Суд Бухареста удовлетворил ходатайство Эмиля Радукану – главаря одной из самых опасных преступных группировок, клана Каран – выехать в Грецию по семейным обстоятельствам, в частности для празднования дня рождения.

Об этом стало известно румынскому порталу Libertarea, сообщает "Европейская правда".

Радукану вместе с родными братьями Константину и Аурелу и еще более 40 людьми задержали в ноябре 2023 года по обвинению в создании организованной преступной группировки – клана Каран – или участия в нем.

В конце июля главарь клана обратился в окружной суд Бухареста за разрешением на выезд за границу для поездки в Грецию с 4 по 11 августа. Он объяснил это необходимостью отпраздновать "два важных семейных события" – свой день рождения 7 августа и выпускной дочери.

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Прокуратура настаивала, что разрешение давать не может, поскольку Радукану мог просто не вернуться в Румынию, к тому же отметить семейные события он мог бы и без выезда за границу.

Но судья одобрил выезд Радукану в Грецию, установив, что "приведенные ответчиком причины – желание провести отпуск с семьей – являются весомыми аргументами", а разрешение "не влияет на надлежащее ведение уголовного производства".

Также суд решил, что поскольку Эмиль Радукану "не впервые вступает в конфликт с уголовным законом", можно "обоснованно предположить, что он осознает последствия своих преступлений".

Но поскольку прокуроры обжаловали решение суда, Радукану остается под стражей и не может покинуть Румынию до принятия окончательного решения. Жалобу должны рассмотреть в четверг, 8 августа.

Клан Каран считается одной из самых опасных преступных группировок в Румынии, действующей в Бухаресте и жудеке (уезде) Илфов на юге Румынии. Членов клана подозревают в убийствах, телесных повреждениях, нарушении общественного порядка и спокойствия, вымогательстве, вымогательстве, взяточничестве, подкупе, покупке влияния, кражах при отягчающих обстоятельствах и отмывании денег.

Напомним, на прошлой неделе более 100 полицейских-карабинеров провели масштабную операцию в Италии против подозреваемых в причастности к катанийской мафии и торговле наркотиками.