США у річницю війни нагадали, що 20% території Грузії досі під окупацією РФ

Сполучені Штати у 16-ту річницю російсько-грузинської війни 2008 року нагадали, що Росія досі окупує 20% грузинської території, та висловили підтримку Тбілісі.

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву опублікував державний секретар США Ентоні Блінкен.

Держсекретар нагадав, що 7 серпня виповнилася 16-та річниця російсько-грузинської війни і це день пам’яті про тих, хто загинув, постраждав чи змушений був залишити свій дім через ці події.

"На цей час Росія продовжує окупувати 20% території Грузії та нав’язує свої правила місцевому населенню, у тому числі заявляє про передачу стратегічно важливих земель в Абхазії Росії та готується створити постійну військово-морську базу у місті Очамчире",- зазначив Блінкен.

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Він наголосив, що США продовжують непохитно підтримувати суверенітет і територіальну цілісність Грузії у межах міжнародно визнаних кордонів.

"Закликаємо Росію виконати її обіцянки і зобов’язання за угодою про припинення вогню 2008 року, вивести війська на позиції, де вони перебували до конфлікту, та уможливити безперешкодний доступ для гуманітарної допомоги", – заявив Блінкен.

Також він закликав Росію відкликати визнання самопроголошених республік на окупованих територіях.

Він додав, що США підтримують прагнення грузинського народу до євроатлантичного майбутнього та до мирного розв’язання цього конфлікту.

Головний дипломат ЄС опублікував заяву до річниці війни 2008 року ще напередодні, у вівторок, і засудив триваючу окупацію Абхазії та Цхінвальського регіону.

У НАТО закликали РФ вивести війська з території Грузії, розміщені там без її згоди.

Україна у своїй заяві наголосила на незмінності російського імперіалізму на Південному Кавказі, у Центральній Азії та в Європі.

Детальніше про події російсько-грузинської війни читайте у статті, яку "ЄвроПравда" підготувала до десятої річниці: 10 років після війни з Росією. Чого досягла та на що сподівається Грузія.