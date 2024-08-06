ЄС до 16-ї річниці агресії РФ проти Грузії засудив триваючу окупацію

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель у заяві до 16-ї річниці російсько-грузинської війни 2008 року засудив триваючу окупацію та закликав до мирного розв’язання незавершеного конфлікту.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву опублікували 6 серпня.

Боррель нагадав, що 7 серпня настане 16-та річниця російсько-грузинської війни 2008 року.

"Ми підкреслюємо осуд триваючої військової присутності Росії в окупованих сепаратистських регіонах – Абхазії та Південній Осетії, що є порушенням і міжнародного права, і зобов’язань Росії за угодою з шести пунктів від 12 серпня 2008 року", – зазначив він.

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Дипломат нагадав про порушення прав людини у громадах, які продовжують відчувати на собі наслідки цієї війни, зокрема через російську політику "бордеризації", закриття КПП та протиправного затримання громадян.

"Обмеження свободи пересування мають припинитися, порушення прав людини мають розслідуватися, для усіх постраждалих слід забезпечити справедливість", – наголосив він.

Боррель зазначив, що ЄС виступає за мирну розв’язку у конфлікті, у тому числі за участі Євросоюзу як учасника так званих Женевських дискусій.

"Закликаємо усіх учасників Женевських дискусій конструктивно долучатися до обговорень задля повного виконання угоди з шести пунктів від 12 серпня 2008 року. ЄС підкреслює непохитну підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності Грузії у межах міжнародно визнаних кордонів", – заявив Жозеп Боррель.

Нагадаємо, нещодавно повідомляли, що ЄС вирішив змінити термінологію стосовно Абхазії та Цхінвалі, які відтепер називатиме окупованими територіями Грузії, а не "сепаратистськими", як раніше. Втім, термін breakaway фігурує в останній заяві Борреля.

Детальніше про події російсько-грузинської війни читайте у статті, яку "ЄвроПравда" підготувала до десятої річниці: 10 років після війни з Росією. Чого досягла та на що сподівається Грузія.

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