США в годовщину войны напомнили, что 20% территории Грузии до сих пор под оккупацией РФ

Соединенные Штаты в 16-ю годовщину российско-грузинской войны 2008 года напомнили, что Россия до сих пор оккупирует 20% грузинской территории, и выразили поддержку Тбилиси.

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление опубликовал государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Госсекретарь напомнил, что 7 августа исполнилась 16-я годовщина российско-грузинской войны и это день памяти о тех, кто погиб, пострадал или вынужден был покинуть свой дом из-за этих событий.

"В настоящее время Россия продолжает оккупировать 20% территории Грузии и навязывает свои правила местному населению, в том числе заявляет о передаче стратегически важных земель в Абхазии России и готовится создать постоянную военно-морскую базу в городе Очамчире",– отметил Блинкен.

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Он подчеркнул, что США продолжают твердо поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах международно признанных границ.

"Призываем Россию выполнить ее обещания и обязательства по соглашению о прекращении огня 2008 года, вывести войска на позиции, где они находились до конфликта, и сделать возможным беспрепятственный доступ для гуманитарной помощи", – заявил Блинкен.

Также он призвал Россию отозвать признание самопровозглашенных республик на оккупированных территориях.

Он добавил, что США поддерживают стремление грузинского народа к евроатлантическому будущему и к мирному решению этого конфликта.

Главный дипломат ЕС опубликовал заявление к годовщине войны 2008 года еще накануне, во вторник, и осудил продолжающуюся оккупацию Абхазии и Цхинвальского региона.

В НАТО призвали РФ вывести войска с территории Грузии, размещенные там без ее согласия.

Украина в своем заявлении подчеркнула неизменность российского империализма на Южном Кавказе, в Центральной Азии и в Европе.

Подробнее о событиях российско-грузинской войны читайте в статье, которую "ЕвроПравда" подготовила к десятой годовщине: 10 лет после войны с Россией. Чего достигла и на что надеется Грузия.