У НАТО закликали РФ вивести війська з території Грузії, розміщені там без її згоди

У НАТО в річницю початку збройної агресії РФ проти Грузії заявили про повну підтримку територіальної цілісності і суверенітету Грузії і виступили з закликом до Росії.

Як передає "Європейська правда", відповідну заяву у себе в X(Twitter) розмістила речниця НАТО Фара Дахлалла.

Вона наголосила, що Південна Осетія та Абхазія є частинами Грузії попри багаторічну окупацію.

"Ми закликаємо Росію вивести війська, які вона розмістила в Грузії без її згоди. Південна Осетія і Абхазія є частиною Грузії, незважаючи на 16 років російської окупації. НАТО повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність Грузії", – написала речниця НАТО.

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We call on Russia to withdraw the forces it has stationed in #Georgia without its consent. South Ossetia & Abkhazia are part of Georgia, despite 16 years of Russian occupation. #NATO fully supports Georgia’s sovereignty and territorial integrity. – NATO Spokesperson Farah Dakhlallah (@NATOpress) August 7, 2024

Росія ввела свої війська на територію Грузії 7 серпня 2008 року. За підсумками війни Грузія втратила контроль над Абхазією та Південною Осетією. 26 серпня 2008 року Росія визнала "незалежність" регіонів.

Міністерство закордонних справ України також опублікувало заяву з нагоди 16-ї річниці російської агресії проти Грузії, в якій наголосило на незмінності кремлівської політики імперіалізму на Південному Кавказі, у Центральній Азії та в Європі.

Своєю чергою головний дипломат ЄС Жозеп Боррель у заяві до 16-ї річниці російсько-грузинської війни 2008 року засудив триваючу окупацію та закликав до мирного розв’язання незавершеного конфлікту.

Детальніше про події російсько-грузинської війни читайте у статті, яку "ЄвроПравда" підготувала до десятої річниці: 10 років після війни з Росією. Чого досягла та на що сподівається Грузія.