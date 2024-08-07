У Молдові спростували фейковий лист від Єврокомісії з вимогою вішати ЛГБТ-прапори

Речник молдовського уряду Даніел Воде назвав фейковим листа від нібито Європейської комісїі, який отримали місцеві державні службовці та де містились вказівки розміщувати прапор ЛГБТ на будівлях міністерств у певні дні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

У листі нібито від Єврокомісії, який NewsMaker отримав у своє розпорядження, вказана вимога для співробітників міністерств Молдови підтвердити знання англійської мови, склавши іспити IELTS, під загрозою звільнення.

Також у фейковому листі нібито Єврокомісія дає вказівки розміщувати на будівлях міністерств прапор ЛГБТ у певні дні.

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"Ми маємо чітко розуміти, що надалі нам слід очікувати багато подібних спроб дезінформувати громадян із різних соціальних груп. Цей лист – фейк, і європейський орган, який нібито підписав цей лист, його не надсилав", – прокоментував речник уряду Молдови.

Він додав, що влада встановила всі адреси електронної пошти, "на які приходив цей спам", і наразі шукає причетних до поширення фейку.

Раніше в Молдові спростували фейкову заяву міністра закордонних справ Міхая Попшоя про нібито видачу Україні чоловіків призовного віку, а також фейки про "оголошення мобілізації" та "транзит F-16 для України".