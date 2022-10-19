Молдові знову довелось спростовувати фейки про мобілізацію

Міністр оборони Молдови Анатолій Усатий спростував повідомлення про те, що у Молдові можливе оголошення мобілізації.

Про це повідомило видання Newsmaker, пише "Європейська правда".

За словами міністра, останні повідомлення у соцмережах - це помилкова та маніпулятивна інформація, оскільки зараз немає жодних передумов для оголошення мобілізації на території країни.

"Не хвилюйтеся та не піддавайтеся маніпуляціям. Хочу вас запевнити, що наразі немає жодних передумов для оголошення мобілізації на території нашої країни. Я неодноразово заявляв про це. Закликаю громадян дізнаватися інформацію з достовірних джерел", - заявив міністр.

На початку жовтня в соцмережах Молдови з'явилася інформація, що військкомати розсилають компаніям та держустановам запити, аби зібрати інформацію про призовників та резервістів, які працюють у їхньому підпорядкуванні.

У деяких російських телеграм-каналах також поширювали інформацію, що президентка Молдови Мая Санду нібито готується оголосити мобілізацію і Кишинів планує разом з Румунією відкрити додатковий фронт проти РФ, а частину мобілізованих громадян Молдови відправити для участі у війні в Україні.

У міністерстві оборони після цього наголосили, що у Молдові немає передумов для оголошення мобілізації.

Два дні тому міністр оборони зазначив, що мобілізація в Молдові можлива лише після оголошення парламентом воєнного стану.