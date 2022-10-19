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Молдові знову довелось спростовувати фейки про мобілізацію

Середа, 19 жовтня 2022, 16:25

Міністр оборони Молдови Анатолій Усатий спростував повідомлення про те, що у Молдові можливе оголошення мобілізації.

Про це повідомило видання Newsmaker, пише "Європейська правда".

За словами міністра, останні повідомлення у соцмережах - це помилкова та маніпулятивна інформація, оскільки зараз немає жодних передумов для оголошення мобілізації на території країни.

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"Не хвилюйтеся та не піддавайтеся маніпуляціям. Хочу вас запевнити, що наразі немає жодних передумов для оголошення мобілізації на території нашої країни. Я неодноразово заявляв про це. Закликаю громадян дізнаватися інформацію з достовірних джерел", - заявив міністр.

На початку жовтня в соцмережах Молдови з'явилася інформація, що військкомати розсилають компаніям та держустановам запити, аби зібрати інформацію про призовників та резервістів, які працюють у їхньому підпорядкуванні.

У деяких російських телеграм-каналах також поширювали інформацію, що президентка Молдови Мая Санду нібито готується оголосити мобілізацію і Кишинів планує разом з Румунією відкрити додатковий фронт проти РФ, а частину мобілізованих громадян Молдови відправити для участі у війні в Україні. 

У міністерстві оборони після цього наголосили, що у Молдові немає передумов для оголошення мобілізації. 

Два дні тому міністр оборони зазначив, що мобілізація в Молдові можлива лише після оголошення парламентом воєнного стану.

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Молдова Війна з РФ Росія

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