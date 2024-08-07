В Молдове опровергли фейковое письмо от Еврокомиссии с требованием вешать ЛГБТ-флаги

Представитель молдавского правительства Даниэл Водэ назвал фейковым письмо от якобы Европейской комиссии, которое получили местные государственные служащие и где содержались указания размещать флаг ЛГБТ на зданиях министерств в определенные дни.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

В письме якобы от Еврокомиссии, которое NewsMaker получил в свое распоряжение, указано требование для сотрудников министерств Молдовы подтвердить знание английского языка, сдав экзамены IELTS, под угрозой увольнения.

Также в фейковом письме якобы Еврокомиссия дает указания размещать на зданиях министерств флаг ЛГБТ в определенные дни.

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"Мы должны четко понимать, что в дальнейшем нам следует ожидать много подобных попыток дезинформировать граждан из разных социальных групп. Это письмо – фейк, и европейский орган, который якобы подписал это письмо, его не посылал", – прокомментировал представитель правительства Молдовы.

Он добавил, что власти установили все адреса электронной почты, "на которые приходил этот спам", и сейчас ищут причастных к распространению фейка.

Ранее в Молдове опровергли фейковое заявление министра иностранных дел Михая Попшоя о якобы выдаче Украине мужчин призывного возраста, а также фейки об "объявлении мобилизации" и "транзите F-16 для Украины".