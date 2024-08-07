У Словаччині ведмідь напав на літнього туриста з Польщі

На північному сході Словаччини в середу, 7 серпня, ведмідь напав на 62-річного чоловіка, громадянина Польщі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SME.

Напад стався в Бобровецькій долині, що у Тврдошінському районі Жилінського краю Словаччини. Літнього туриста з пораненнями доставили до лікарні.

"У нього були подряпини, в основному на нозі. Нічого серйозного. Після лікування він був виписаний додому", – підтвердив SME Маріан Толт, директор лікарні в громаді Трстена, куди доставили чоловіка.

Реклама:

На місце події прибула бригада фахівців, але звіра, що напав на людину, не вдалося знайти навіть у співпраці з поліцією. Остання попередила відвідувачів Бобровецької долини, аби вони були пильними.

Популяція бурих ведмедів у Словаччині налічує близько 1300 особин. Після неодноразових сутичок депутати словацького парламенту в травні схвалили можливість спрощеного відстрілу ведмедів.

У Румунії ухвалили аналогічне рішення після трагічної загибелі туристки внаслідок нападу клишоногого.