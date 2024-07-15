Румунські депутати погодили відстріл сотень ведмедів після трагічної загибелі туристки

Парламент Румунії на позачерговому засіданні у понеділок затвердили законопроєкт щодо регулювання популяції ведмедів, що включає можливість відстрілу 480 особин, після трагічної загибелі туристки внаслідок нападу клишоногого.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Digi24.

Депутати схвалили зміни до законів, що стосуються полювання та запобігання нападам бурих ведмедів на людей і їхнє майно. "За" проголосували 214 депутати, 7 – проти, 23 – утрималися і ще один не голосував.

Під час засідання ініціювали також хвилину мовчання у пам’ять про 19-річну дівчину, яка загинула внаслідок нападу ведмедя у національному парку минулого тижня.

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Проєкт передбачає можливість відстрілу у 2024-2025 роках до 480 особин бурого ведмедя, що буде залежати від концентрації інцидентів з нападами на людей і завдання шкоди їхньому майну у певній місцевості.

Позачергове засідання задля розгляду цього проєкту ініціював прем’єр Марчел Чолаку невдовзі після новин про загибель туристки. Він зазначив, що, за словами фахівців, у разі великої концентрації ведмедів у певних районах виникає дефіцит їжі для їхньої популяції і саме тому вони починають виходити до людей.

Інцидент стався 9 липня на території національного парку Бучеджі, в румунських Карпатах, що неподалік від міста Брашов. Ведмідь напав на 19-річну туристку на стежці. Про інцидент повідомив в екстрені служби інший турист-свідок події, з його слів, ведмідь повалив дівчину і потяг з собою.

На момент втручання рятувальників туристка вже померла від отриманих травм. Ведмідь залишався неподалік і намагався нападати також на рятувальну команду. Того ж дня ухвалили рішення про його відстріл.

Президент Румунії Клаус Йоганніс, якого новини застали на саміті НАТО у США, заявив, що шокований подією і сам нещодавно прогулювався тим самим гірським маршрутом, де загинула дівчина.

Останніми роками ведмеді стали чималою проблемою у румунських Карпатах: популяція звірів стала дуже великою і вони не бояться людей. Взимку 2021 року ведмеді кілька разів виходили на гірськолижні траси, у румунських соцмережах нерідко з'являються кадри, як клишоногі виходять до автомобілів на гірських дорогах.

Також останнім часом була серія інцидентів з ведмедями у Словаччині, після цього парламент спростив процедуру відстрілу.