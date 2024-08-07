В Словакии медведь напал на пожилого туриста из Польши

На северо-востоке Словакии в среду, 7 августа, медведь напал на 62-летнего мужчину, гражданина Польши.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SME.

Нападение произошло в Бобровецкой долине, что в Тврдошинском районе Жилинского края Словакии. Пожилого туриста с ранениями доставили в больницу.

"У него были царапины, в основном на ноге. Ничего серьезного. После лечения он был выписан домой", – подтвердил SME Мариан Толт, директор больницы в общине Трстена, куда доставили мужчину.

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На место происшествия прибыла бригада специалистов, но напавшего на человека зверя не удалось найти даже в сотрудничестве с полицией. Последняя предупредила посетителей Бобровецкой долины, чтобы они были бдительными.

Популяция бурых медведей в Словакии насчитывает около 1300 особей. После неоднократных столкновений депутаты словацкого парламента в мае одобрили возможность упрощенного отстрела медведей.

В Румынии приняли аналогичное решение после трагической гибели туристки в результате нападения косолапого.