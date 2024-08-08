Глава партії Шольца – за розміщення американських ракет у Німеччині попри критику

Лідер Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Ларс Клінгбайль захищає плани розміщення американської зброї дальнього радіусу дії в Німеччині від критики з боку власної партії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє n-tv.

У кулуарах саміту НАТО в липні Білий дім і німецький уряд оголосили, що з 2026 року США знову хочуть розмістити в Німеччині системи озброєнь, які досягають далеко вглиб Росії.

Були згадані крилаті ракети "Томагавк", ракети SM-6 і нова гіперзвукова зброя.

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"Це розміщення є правильним, тому що воно допоможе нам захистити себе, якщо Росія вирішить напасти на нас", – сказав Клінгбайль.

За його словами, це частина надійного стримування.

Втім, у СДПН лунають критичні голоси з приводу розміщення ракет. Зокрема, лідер парламентської фракції Рольф Мютценіх попереджає про ризик військової ескалації.

У Кремлі вже говорили, що в разі розгортання "Томагавків" європейські столиці стануть "потенційною" жертвою.

Кремлівський правитель Владімір Путін заявив, що в разі розгортання американських ракет "Томагавк" у Німеччині Росія відмовиться від "одностороннього мораторію" на розміщення ракет середньої та малої дальності в Європі.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок раніше стала на захист угоди зі США щодо розміщення на німецькій території американських ракет дальнього радіуса дії.