Глава МЗС Німеччини: Американські "Томагавки" – це надійний засіб стримування

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок знову стала на захист угоди зі США щодо розміщення на німецькій території американських ракет дальнього радіуса дії.

Заяву міністерки наводить DW, повідомляє "Європейська правда".

Говорячи про необхідність розміщення далекобійних ракет на території Німеччини, Бербок послалась на загрозу, яку Росія становить для європейської безпеки.

"Формувати зовнішню політику сьогодні означає визнати, що принцип надії не захистить нас від путінської Росії", – зазначила вона.

Реклама:

За словами очільниці МЗС Німеччини, наразі країну захищають інвестиції у власну безпеку і силу

"І це включає рішення про розгортання американських систем озброєнь великої дальності", – додала вона.

Бербок підкреслила, що Німеччина потребує "надійного стримувального фактора" проти Росії, "який також захищає поляків, балтійські народи і фінів – наших партнерів, які мають прямий кордон з Росією і відчули на собі, як вона використовує гібридні заходи на кордоні в останні місяці".

Як відомо, під час саміту НАТО у Вашингтоні стало відомо, що США та Німеччина домовились про розміщення, серед іншого, ракет "Томагавк" у Німеччині з метою посилення стримування та захисту своїх партнерів в Альянсі.

У Кремлі вже говорили, що в разі розгортання "Томагавків" європейські столиці стануть "потенційною" жертвою.

Кремлівський правитель Владімір Путін заявив, що в разі розгортання американських ракет "Томагавк" у Німеччині Росія відмовиться від "одностороннього мораторію" на розміщення ракет середньої та малої дальності в Європі.