Лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль защищает планы размещения американского оружия дальнего радиуса действия в Германии от критики со стороны собственной партии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает n-tv.

В кулуарах саммита НАТО в июле Белый дом и немецкое правительство объявили, что с 2026 года США снова хотят разместить в Германии системы вооружений, которые достигают далеко вглубь России.

Были упомянуты крылатые ракеты "Томагавк", ракеты SM-6 и новое гиперзвуковое оружие.

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"Это размещение является правильным, потому что оно поможет нам защитить себя, если Россия решит напасть на нас", – сказал Клингбайль.

По его словам, это часть надежного сдерживания.

Впрочем, в СДПГ раздаются критические голоса по поводу размещения ракет. В частности, лидер парламентской фракции Рольф Мютцених предупреждает о риске военной эскалации.

В Кремле уже говорили, что в случае развертывания "Томагавков" европейские столицы станут "потенциальной" жертвой.

Кремлевский правитель Владимир Путин заявил, что в случае развертывания американских ракет "Томагавк" в Германии Россия откажется от "одностороннего моратория" на размещение ракет средней и малой дальности в Европе.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок ранее встала на защиту соглашения с США по размещению на немецкой территории американских ракет дальнего радиуса действия.