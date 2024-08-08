Концерти Тейлор Свіфт у Відні скасували через загрозу теракту

Три концерти популярної американської співачки Тейлор Свіфт у Відні цього тижня скасували після того, як уряд підтвердив заплановану терористичну атаку на стадіоні.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters, повідомили організатори у середу пізно ввечері.

Канцлер Австрії Карл Негаммер заявив, що "трагедії вдалося запобігти".

"Завдяки інтенсивній співпраці нашої поліції та новоствореної DSN з іноземними службами загроза була виявлена на ранній стадії, з нею вдалося боротися і запобігти трагедії", – заявив Негаммер. DSN – це Управління безпеки та розвідки Австрії.

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"Отримавши підтвердження від урядовців про запланований теракт на стадіоні Ернста Гаппеля, ми не маємо іншого вибору, окрім як скасувати три заплановані концерти заради безпеки всіх", – йдеться у повідомленні Barracuda.music в Instagram. Всі квитки на концерти будуть автоматично повернуті.

Австрійська поліція в середу затримала двох осіб, підозрюваних у підготовці нападів на концерти, заявив на пресконференції в середу ввечері Франц Руф, генеральний директор з питань громадської безпеки.

"Під час наших розслідувань ми виявили підготовчі дії і відзначили, що 19-річний підозрюваний приділяв особливу увагу концертам Тейлор Свіфт у Відні", – сказав Руф, додавши, що підозрюваний, громадянин Австрії, присягнув на вірність "Ісламській державі". Пізніше у Відні був заарештований ще один підозрюваний.

Поліція провела обшук за місцем проживання одного з підозрюваних у місті Терніц (Нижня Австрія) і вивчає предмети з його будинку. Місцеві ЗМІ, посилаючись на джерела в поліції, повідомили, що троє підозрюваних все ще переховуються.

Раніше в середу, до оголошення про скасування концертів, поліція заявила, що заходи відбудуться, але з посиленими перевірками на вході та особистими обшуками, з розгортанням спеціальних підрозділів, включаючи антитерористичні та вибухотехнічні команди, і закликала громадськість прибути на заходи заздалегідь.

З четверга по суботу у Відні було заплановано три концерти Тейлор Свіфт. Поліція очікувала близько 65 000 відвідувачів на кожному концерті, а також до 15 000 людей за межами стадіону без квитків, що викликало занепокоєння з приводу безпеки.

Після Відня Свіфт заспіває у Лондоні, де заплановано шість концертів на стадіоні "Вемблі", починаючи з 15 серпня.

Раніше стало відомо, що чеська поліція затримала неповнолітнього громадянина у зв'язку з підготовкою теракту на найбільшому публічному заході для ЛГБТ+ спільноти в Словаччині.