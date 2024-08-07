В Австрії затримали 19-річного хлопця, який нібито планував теракт на концерті Тейлор Свіфт

У місті Терніц, що на сході Австрії, в результаті поліцейської операції затримали 19-річного хлопця за підозрою в підготовці ісламістського теракту на концерті популярної американської співачки Тейлор Свіфт.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Kronen Zeitung.

Операція в Терніці відбулась у середу в першій половині дня, правоохоронцям довелось тимчасово евакуювати половину жителів, пише газета. За її інформацією, на підозру в підготовці теракту Австрії вказали іноземні спецслужби.

У межах операції обшукали будинок 19-річного затриманого, де він мешкав разом із батьками, і знайшли "хімічні речовини", склад яких ще аналізують. Паралельно слідчі дії відбулись у Відні, де арештували ще одну людину.

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"За даними поліції, підозрювані кілька тижнів тому присягнули на вірність терористичній організації "Ісламська держава". Вважається, що вони радикалізувалися в інтернеті", – ідеться в публікації.

Представник австрійської поліції в коментарі Kronen Zeitung заявив, що "конкретній загрозі" теракту на концертах Тейлор Свіфт запобігли, але триває розслідування стосовно того, чи були причеті до підготовки злочину інші.

Крім того, перевірки безпеки на трьох концертах Тейлор Свіфт у Австрії в четвер, п'ятницю та суботу будуть значно посилені.

Раніше стало відомо, що чеська поліція затримала неповнолітнього громадянина у зв'язку з підготовкою теракту на найбільшому публічному заході для ЛГБТ+ спільноти в Словаччині.