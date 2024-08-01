Чеський підліток готував теракт на прайді у Словаччині, його затримали

Чеська поліція затримала неповнолітнього громадянина у зв'язку з підготовкою теракту на Rainbow Pride – найбільшому публічному заході для ЛГБТ+ спільноти в Словаччині.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deník N.

Підлітка затримали та взяли під варту через побоювання, що він може перешкоджати слідству та "повторити злочинну діяльність, за яку його переслідують", розповів головний прокурор міста Оломоуць Радим Драгун.

За словами Драгуна, затриманому не оголосили підозру в підготовці теракту на ЛГБТ-марші в Братиславі, оскільки він добровільно утримався від подальших дій. Натомість чеська поліція звинувачує його у підтримці та сприянні тероризму, а також у "створенні, підтримці та просуванні руху, спрямованого на придушення прав і свобод людини".

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Йдеться про групу в Telegram, учасники якої – кілька сотень переважно неповнолітніх – поширювали екстремістські погляди та планували теракт.

"Вона об'єднувала людей, які лаялися і радикалізували один одного, пересилали один одному неонацистську символіку і, за даними поліції, активно планували свою першу акцію, яка повинна була відбутися 20 липня в Братиславі. Під час Маршу рівності вони хотіли вбити учасників маршу" – пише Deník N.

За ці злочини законодавство Чехії передбачає до 15 років ув'язнення, але для неповнолітніх терміни покарання є м'якшими.

Після затримання підлітка празька поліція заявила, що посилить заходи безпеки на місцевому ЛГБТ-фестивалі.

Нагадаємо, минулого місяця суд у Норвегії визнав винним у тероризмі норвежця іранського походження Заніяра Матапура за напад на ЛГБТ-фестиваль в Осло 2022 року та засудив його до 30 років ув'язнення.