Концерты Тейлор Свифт в Вене отменили из-за угрозы теракта

Три концерта популярной американской певицы Тейлор Свифт в Вене на этой неделе отменили после того, как правительство подтвердило запланированную террористическую атаку на стадионе.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, сообщили организаторы в среду поздно вечером.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что "трагедию удалось предотвратить".

"Благодаря интенсивному сотрудничеству нашей полиции и новосозданной DSN с иностранными службами угроза была обнаружена на ранней стадии, с ней удалось бороться и предотвратить трагедию", – заявил Нехаммер. DSN – это Управление безопасности и разведки Австрии.

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"Получив подтверждение от чиновников о запланированном теракте на стадионе Эрнста Гаппеля, мы не имеем другого выбора, кроме как отменить три запланированных концерта ради безопасности всех", – говорится в сообщении Barracuda.music в Instagram. Все билеты на концерты будут автоматически возвращены.

Австрийская полиция в среду задержала двух человек, подозреваемых в подготовке нападений на концерты, заявил на пресс-конференции в среду вечером Франц Руф, генеральный директор по вопросам общественной безопасности.

"Во время наших расследований мы обнаружили подготовительные действия и отметили, что 19-летний подозреваемый уделял особое внимание концертам Тейлор Свифт в Вене", – сказал Руф, добавив, что подозреваемый, гражданин Австрии, присягнул на верность "Исламскому государству". Позже в Вене был арестован еще один подозреваемый.

Полиция провела обыск по месту жительства одного из подозреваемых в городе Терниц (Нижняя Австрия) и изучает предметы из его дома. Местные СМИ, ссылаясь на источники в полиции, сообщили, что трое подозреваемых все еще скрываются.

Ранее в среду, до объявления об отмене концертов, полиция заявила, что мероприятия состоятся, но с усиленными проверками на входе и личными обысками, с развертыванием специальных подразделений, включая антитеррористические и взрывотехнические команды, и призвала общественность прибыть на мероприятия заранее.

С четверга по субботу в Вене было запланировано три концерта Тейлор Свифт. Полиция ожидала около 65 тысяч посетителей на каждом концерте, а также до 15 тысяч человек за пределами стадиона без билетов, что вызвало беспокойство по поводу безопасности.

После Вены Свифт споет в Лондоне, где запланировано шесть концертов на стадионе "Уэмбли", начиная с 15 августа.

Ранее стало известно, что чешская полиция задержала несовершеннолетнего гражданина в связи с подготовкой теракта на крупнейшем публичном мероприятии для ЛГБТ+ сообщества в Словакии.