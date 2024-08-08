Партнер Трампа накинувся на кандидата у віцепрезиденти від демократів через військову службу

Напарник Дональда Трампа у президентських перегонах Джей Ді Венс накинувся з критикою на свого візаві-демократа Тіма Волза через його військову кар'єру.

Заяву Венса наводить Politico, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, Венс звинуватив Волза в тому, що той пішов у відставку після понад двохдесятирічної військової кар'єри, щоб уникнути відправки до Іраку, назвавши це "вкраденою доблестю".

Видання зазначає, що немає жодних доказів того, що Волз пішов у відставку, щоб уникнути служби в армії.

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"Він (Волз – Ред.) не провів жодного дня в зоні бойових дій. Не вдавайте з себе того, ким ви не є... Мені було б соромно, якби я був на його місці і брехав про свою військову службу, як він", – сказав Венс, який був відряджений до Іраку як військовий кореспондент морської піхоти, але не брав участі в бойових діях.

Венс використав термін "вкрадена доблесть", який описує людину, що збрехала про свою військову службу або викривила її, хоча Волз ніколи не стверджував, що він був ветераном бойових дій.

Ця заява, яку швидко повторили інші республіканці, свідчить про те, що кампанія Трампа може розглядати військову кар’єру Волза як вразливе місце для віцепрезидентки Камали Гарріс.

У вівторок Камала Гарріс оголосила, що обирає своїм кандидатом у віцепрезиденти Тіма Волза.

60-річний Волз – ветеран Національної гвардії США, колишній вчитель, який почав кар’єру в політиці у 2006 році як член Палати представників. У 2018-му був обраний губернатором Міннесоти, обіймає цю посаду другий термін поспіль.

Під час першого передвиборчого заходу Волз почав критикувати Трампа й Венса, назвавши їх "моторошними і до біса дивними".

Більше читайте у статті Друг України у команді Гарріс: хто такий Тім Волз, кандидат демократів у віцепрезиденти США.