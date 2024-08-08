Партнер Трампа набросился на кандидата в вице-президенты от демократов из-за военной службы

Напарник Дональда Трампа в президентской гонке Джей Ди Вэнс набросился с критикой на своего визави-демократа Тима Уолза из-за его военной карьеры.

Заявление Вэнса приводит Politico, сообщает "Европейская правда".

В частности, Вэнс обвинил Уолза в том, что тот ушел в отставку после более чем двух десятков лет военной карьеры, чтобы избежать отправки в Ирак, назвав это "украденной доблестью".

Издание отмечает, что нет никаких доказательств того, что Уолз ушел в отставку, чтобы избежать службы в армии.

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"Он (Уолз. – Ред.) не провел ни одного дня в зоне боевых действий. Не притворяйтесь тем, кем вы не являетесь... Мне было бы стыдно, если бы я был на его месте и врал о своей военной службе, как он", – сказал Вэнс, который был командирован в Ирак как военный корреспондент морской пехоты, но не участвовал в боевых действиях.

Вэнс использовал термин "украденная доблесть", который описывает человека, солгавшего о своей военной службе или исказившего ее, хотя Уолз никогда не утверждал, что был ветераном боевых действий.

Это заявление, которое быстро подхватили другие республиканцы, свидетельствует о том, что кампания Трампа может рассматривать военную карьеру Уолза как уязвимое место для вице-президента Камалы Харрис.

Во вторник Камала Харрис объявила, что выбирает своим кандидатом в вице-президенты Тима Уолза.

60-летний Уолз – ветеран Национальной гвардии США, бывший учитель, который начал карьеру в политике в 2006 году как член Палаты представителей. В 2018-м был избран губернатором Миннесоты, занимает эту должность второй срок подряд.

Во время первого предвыборного мероприятия Уолз начал критиковать Трампа и Вэнса, назвав их "жуткими и чертовски странными".

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