З-під завалів готелю на заході Німеччини звільнили сімох людей

З обваленого готелю в західнонімецькому містечку Креф врятували сімох людей.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє SWR.

В результаті обвалення під завалами загалом опинилися дев'ять людей – двоє з них загинули. Семеро вцілілих були врятовані.

Керівник операції повідомив, що остання жінка, яку вдалося врятувати, почувається відносно добре. Вона посміхалася і розмовляла з рятувальниками.

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Коли жінку винесли із заваленого готелю через майже 24 години, рятувальники аплодували. Рятувальники працювали годинами з важким обладнанням, щоб звільнити її. Вони перед цим встановили контакт з жінкою, змогли поговорити з нею і напоїти її. За словами представника пожежної служби, жінка була затиснута між бетонними плитами в зігнутому положенні.

Перед цим стало відомо, що рятувальні служби врятували з-під завалів чотирьох людей: дворічну дитину, двох жінок і чоловіка.

Одну з двох загиблих на цей момент вдалося знайти. За даними оперативного штабу, це була жінка 1961 року народження. Однак, за даними поліції, ще один загиблий все ще лежить під завалами. Поліція припускає, що загиблий є власником готелю.

Мер міста Креф повернулася з відпустки, коли отримала звістку про катастрофу. Вона сказала, що в місті панує велика скорбота, оскільки двоє людей не вижили. Місцеві ресторатори скасували фестиваль, запланований на вихідні.

Будівля готелю була дуже стара. Основна структура датується XVII століттям, а два поверхи надбудували у 1980-х роках. Тому для підтримки інших поверхів було встановлене бетонне перекриття. Як повідомив старший прокурор Петер Фрітцен, напередодні в готелі проводилися будівельні роботи. Однак ще належить з'ясувати, чи пов'язаний з ними обвал.