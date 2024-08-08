Из-под завалов отеля на западе Германии освободили семь человек

Из обрушившейся гостиницы в западногерманском городке Креф спасли семь человек.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает SWR.

В результате обрушения под завалами в целом оказались девять человек – двое из них погибли. Семеро уцелевших были спасены.

Руководитель операции сообщил, что последняя женщина, которую удалось спасти, чувствует себя относительно хорошо. Она улыбалась и разговаривала со спасателями.

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Когда женщину вынесли из заваленного отеля спустя почти 24 часа, спасатели аплодировали. Спасатели работали часами с тяжелым оборудованием, чтобы освободить ее. Они перед этим установили контакт с женщиной, смогли поговорить с ней и напоить ее. По словам представителя пожарной службы, женщина была зажата между бетонными плитами в согнутом положении.

Перед этим стало известно, что спасательные службы спасли из-под завалов четырех человек: двухлетнего ребенка, двух женщин и мужчину.

Одну из двух погибших на данный момент удалось найти. По данным оперативного штаба, это была женщина 1961 года рождения. Однако, по данным полиции, еще один погибший все еще лежит под завалами. Полиция предполагает, что погибший – владелец отеля.

Мэр города Креф вернулась из отпуска, когда получила известие о катастрофе. Она сказала, что в городе царит большая скорбь, поскольку два человека не выжили. Местные рестораторы отменили фестиваль, запланированный на выходные.

Здание отеля было очень старым. Основная структура датируется XVII веком, а два этажа надстроили в 1980-х годах. Поэтому для поддержки других этажей было установлено бетонное перекрытие. Как сообщил старший прокурор Петер Фритцен, накануне в отеле проводились строительные работы. Однако еще предстоит выяснить, связан ли с ними обвал.