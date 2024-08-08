Заворушення у Британії: прем'єр закликає не розслаблятися після затишшя

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у четвер пообіцяв не відступати від заходів, спрямованих на запобігання подальшим заворушенням по всій країні.

Його заяву наводить телеканал Sky News, повідомляє "Європейська правда".

Стармер поінформував, що проведе ще одне засідання комітету з реагування на надзвичайну ситуацію (COBRA).

Прем'єр-міністр заявив, що "важливо не розслаблятись" після того, як масові протести вщухли.

Реклама:

Він також зазначив, що середа пройшла "набагато краще, ніж очікувалося", і додав, що "ми не збираємося відмовлятися від наших зусиль".

Стармер повторив, що "найважливішим уроком" для тих, хто бере участь у заворушеннях, є те, що вони будуть заарештовані і їм будуть пред'явлені звинувачення.

Очільник британського уряду вважає, що відсутність заворушень у середу стала можлива завдяки залученню додаткових сил поліції та швидкому винесенню вироків особам, які брали участь у попередніх безладах.

Тисячі протестувальників вийшли на вулиці по всій Великій Британії в середу ввечері після повідомлень про те, що поліція очікує на ультраправі демонстрації в більш ніж 100 місцях.

Нагадаємо, хвиля заворушень почалася після резонансного нападу з ножем на танцювальний клас в Саутпорті поблизу Ліверпуля, в результаті якого троє малих дівчат загинули і ще близько 10 дітей і дорослих отримали поранення.

Безлади з антиіммігрантськими гаслами спровокували неправдиві чутки про те, що нападник-підліток нібито нещодавно прибув у країну як шукач притулку і є мусульманином.

Розкриття особи хлопця, який насправді родом з Руанди і народився у Британії, не допомогло заспокоїти ситуацію.

В уряді пообіцяли жорсткі заходи проти учасників безладів та заявили, що створюють 500 додаткових місць у в’язницях.

Детальніше про протести у Британії читайте у статті Заворушення з російським слідом: як фейк щодо масового вбивства дітей "розпалив" Британію.