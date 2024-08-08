Беспорядки в Британии: премьер призывает не расслабляться после затишья

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в четверг пообещал не отступать от мер, направленных на предотвращение дальнейших беспорядков по всей стране.

Его заявление приводит телеканал Sky News, сообщает "Европейская правда".

Стармер сообщил, что проведет еще одно заседание комитета по реагированию на чрезвычайную ситуацию (COBRA).

Премьер-министр заявил, что "важно не расслабляться" после того, как массовые протесты утихли.

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Он также отметил, что среда прошла "гораздо лучше, чем ожидалось", и добавил, что "мы не собираемся отказываться от наших усилий".

Стармер повторил, что "самым важным уроком" для тех, кто участвует в беспорядках, является то, что они будут арестованы и им будут предъявлены обвинения.

Глава британского правительства считает, что отсутствие беспорядков в среду стало возможным благодаря привлечению дополнительных сил полиции и быстрому вынесению приговоров лицам, участвовавшим в предыдущих беспорядках.

Тысячи протестующих вышли на улицы по всей Великобритании в среду вечером после сообщений о том, что полиция ожидает ультраправых демонстраций более чем в сотне мест.

Напомним, волна беспорядков началась после резонансного нападения с ножом на танцевальный класс в Саутпорте близ Ливерпуля, в результате которого три девочки погибли и еще около 10 детей и взрослых получили ранения.

Беспорядки с антииммигрантскими лозунгами спровоцировали ложные слухи о том, что нападавший-подросток якобы недавно прибыл в страну как проситель убежища и является мусульманином.

Раскрытие личности подростка, который на самом деле по происхождению из Руанды и родился в Британии, не помогло успокоить ситуацию.

В правительстве пообещали жесткие меры против участников беспорядков и заявили, что создают 500 дополнительных мест в тюрьмах.

Подробнее о протестах в Британии читайте в статье Беспорядки с российским следом: как фейк о массовом убийстве детей "разжег" Британию.