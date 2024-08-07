У Британії прогнозують вже близько 100 нових протестів ультраправих
На цей час британській поліції відомо про підготовку вже щонайменш сотні акцій ультраправих по всій території країни, які можуть знову перерости у заворушення.
Про це повідомляє SkyNews, пише "Європейська правда".
У поліції кажуть, що на цей час правоохоронцям відомо про підготовку на вечір 7 серпня понад 100 ультраправих протестів.
Водночас, поліції завчасно невідомо, якими маршрутами можуть піти учасники протестів.
Для реагування планують використовувати новий підхід, який дозволить швидше перекидати правоохоронців до місць заворушень.
Раніше повідомляли, що очікується близько 30 протестів і для охорони порядку будуть задіяні близько 6000 силовиків.
Нагадаємо, хвиля заворушень почалася після резонансного нападу з ножем на танцювальний клас в Саутпорті поблизу Ліверпуля, в результаті якого троє малих дівчат загинули і ще близько 10 дітей і дорослих отримали поранення.
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