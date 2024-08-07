У Британії прогнозують вже близько 100 нових протестів ультраправих

На цей час британській поліції відомо про підготовку вже щонайменш сотні акцій ультраправих по всій території країни, які можуть знову перерости у заворушення.

Про це повідомляє SkyNews, пише "Європейська правда".

У поліції кажуть, що на цей час правоохоронцям відомо про підготовку на вечір 7 серпня понад 100 ультраправих протестів.

Водночас, поліції завчасно невідомо, якими маршрутами можуть піти учасники протестів.

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Для реагування планують використовувати новий підхід, який дозволить швидше перекидати правоохоронців до місць заворушень.

Раніше повідомляли, що очікується близько 30 протестів і для охорони порядку будуть задіяні близько 6000 силовиків.

Нагадаємо, хвиля заворушень почалася після резонансного нападу з ножем на танцювальний клас в Саутпорті поблизу Ліверпуля, в результаті якого троє малих дівчат загинули і ще близько 10 дітей і дорослих отримали поранення.

Безлади з антиіммігрантськими гаслами спровокували неправдиві чутки про те, що нападник-підліток нібито нещодавно прибув у країну як шукач притулку і є мусульманином.

Розкриття особи хлопця, який насправді родом з Руанди і народився у Британії, не допомогло заспокоїти ситуацію.

В уряді пообіцяли жорсткі заходи проти учасників безладів та заявили, що створюють 500 додаткових місць у в’язницях.

Детальніше про протести у Британії читайте у статті Заворушення з російським слідом: як фейк щодо масового вбивства дітей "розпалив" Британію.