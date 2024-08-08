У польському Щецині евакуюють людей через виявлену бомбу часів Другої світової

Влада міста Щецин на північному заході Польщі оголосила евакуацію частини мешканців після виявленої бомби часів Другої світової війни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Gazeta Wyborcza.

Авіабомбу часів Другої світової війни знайшли на одному з приватних об'єктів нерухомості на вулиці Вежбова в районі Гумєньце. Бомба перебуває на глибині близько півтора метра, вона десь 60 сантиметрів завдовжки і близько 30 – у діаметрі.

Забрати бомбу планують вранці у п'ятницю, 9 серпня. Перед тим мешканцям кількох вулиць у Щецині наказали тимчасово евакуюватись, а значну частину Гумєньце закрили для руху транспорту.

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Крім того, міська влада заборона перебувати на відкритій місцевості на території навколо місця, де під час саперних робіт знайшли боєприпас, що не розірвався.

Точного часу початку акції зі знешкодження бомби не називають, але вона, як очікується, завершиться в п'ятницю близько 9.50 ранку.

У європейських країнах під час земельних робіт час від часу знаходять нерозірвані авіабомби часів Другої світової війни.

У вересні 2019 року на дні Пястовського каналу під час робіт з поглиблення фарватеру Свиноуйсце-Щецин знайшли одну з найбільших бомб того періоду. Операцію з її нейтралізації називали безпрецедентною в масштабах Європи.