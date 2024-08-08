В польском Щецине эвакуируют людей из-за обнаруженной бомбы времен Второй мировой

Власти города Щецин на северо-западе Польши объявили эвакуацию части жителей после обнаруженной бомбы времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Gazeta Wyborcza.

Авиабомбу времен Второй мировой войны нашли на одном из частных объектов недвижимости на улице Вежбова в районе Гуменьце. Бомба находится на глубине около полутора метров, она где-то 60 сантиметров в длину и около 30 – в диаметре.

Забрать бомбу планируют утром в пятницу, 9 августа. Перед тем жителям нескольких улиц в Щецине приказали временно эвакуироваться, а значительную часть Гуменьце закрыли для движения транспорта.

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Кроме того, городские власти запрет находиться на открытой местности на территории вокруг места, где во время саперных работ нашли неразорвавшийся боеприпас.

Точного времени начала акции по обезвреживанию бомбы не называют, но она, как ожидается, завершится в пятницу около 9.50 утра.

В европейских странах во время земельных работ время от времени находят неразорвавшиеся авиабомбы времен Второй мировой войны.

В сентябре 2019 года на дне Пястовского канала во время работ по углублению фарватера Свиноуйсце-Щецин нашли одну из крупнейших бомб того периода. Операцию по ее нейтрализации называли беспрецедентной в масштабах Европы.