В Британии провели первый суд в прямом эфире над участниками насильственных протестов

В городе Ливерпуль осудили двух участников беспорядков, которые охватили десятки городов Великобритании после убийства трех девушек на северо-западе Англии, во время судебного процесса, который транслировали в прямом эфире.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Судья признал 43-летнего Джона О'Мелли виновным в беспорядках с применением насилия, которые произошли 29 июля возле мечети в Саутпорте, и приговорил к 32 месяцам заключения.

Вместе с ним приговорили к такому же сроку 69-летнего сварщика на пенсии Уильяма Нельсона Моргана, который признал участие в беспорядках в Ливерпуле вечером в субботу, 3 августа, и владении холодным оружием.

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Это был первый судебный процесс над участниками беспорядков, охвативших Британию после трагедии в Саутпорте, который транслировали в прямом эфире – такая возможность появилась несколько лет назад.

После оглашения приговора премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что он "послал очень мощный сигнал", а также объявил о заседании еще одной группы COBRA с участием чиновников и правоохранителей, чтобы разработать планы на ближайшие дни.

Накануне тысячи протестующих вышли на улицы по всей Великобритании после сообщений о том, что полиция ожидает ультраправые демонстрации в более чем сотне мест.

Напомним, волна беспорядков началась после резонансного нападения с ножом на танцевальный класс в Саутпорте близ Ливерпуля, в результате которого трое малых девочек погибли и еще около 10 детей и взрослых получили ранения.

Беспорядки с антииммигрантскими лозунгами спровоцировали ложные слухи о том, что нападавший-подросток якобы недавно прибыл в страну как искатель убежища и является мусульманином. Раскрытие личности парня, который на самом деле родом из Руанды и родился в Британии, не помогло успокоить ситуацию.

Подробнее о протестах в Британии читайте в статье Беспорядки с российским следом: как фейк о массовом убийстве детей "разжег" Британию.