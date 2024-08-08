Швеція і Данія поглиблюють співпрацю для боротьби зі злочинністю

Швеція та Данія оголосили про поглиблення співпраці для протидії злочинності та для цього розмістять представників поліції на території одне одного.

Про це повідомляє SVT , пише "Європейська правда".

У шведському Мальме почне працювати спеціальний представник поліції Данії, тоді яку у Копенгаген вирушить представник шведської поліції. Крім того, допускають відновлення прикордонного контролю.

Уряди двох скандинавських країн домовилися про такі кроки на тлі серії серйозних інцидентів у Данії, підозрюваними у яких є шведи юного віку.

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"Зараз найважливіше – припинити ситуацію, коли шведських підлітків використовують для "завдань" на території Данії", – заявив міністр юстиції Данії Петер Хуммельгаард.

Лише цього тижня повідомили про серію затримань шведських громадян, яких підозрюють у причетності до серйозних правопорушень у Данії.

Так, двох 25-річних шведів данська поліція наздогнала вже на території Швеції за підозрами у причетності до підриву торгового кіоска у Копенгагені. Швеція екстрадує їх для розслідування.

Також цього тижня затримали 17-річного підлітка зі Швеції за підозрами у замаху на вбивство після того, як у Копенгагені стріляли у 18-річного.

Ще двох неповнолітніх шведів, 16 і 17 років, затримали за підозрою у причетності до стрілянини у Копенгагені минулого тижня.

У липні на вокзалі Стокгольма затримали двох людей, що везли вибухівку.