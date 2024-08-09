Дания усилила пограничный контроль со Швецией для борьбы с преступностью

Дания начинает усиленные пограничные проверки на границе со Швецией в рамках противодействия преступности.

Как сообщает DR, об этом объявил министр юстиции Дании Петер Хуммельгор, пишет "Европейская правда".

Министр заявил, что такое решение приняли, учитывая серьезность ситуации в последнее время. За предыдущую неделю задержали пятерых молодых шведов, подозреваемых в причастности к различным инцидентам в Дании.

Среди прочего, полиция усилит физический контроль, а также мониторинг через камеры, сканирующие автомобильные номера.

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"Мы усиливаем наблюдение частично для того, чтобы повысить безопасность, а частично – чтобы останавливать нанятых в Швеции подростков, которые приезжали в Копенгаген выполнять задачи, связанные с борьбой криминальных группировок", – сказал Хуммельгор.

Накануне он заявлял о 25 таких случаях с апреля этого года.

"Есть люди, находящиеся за пределами западных стран – в Ливане, Дубае, Ираке, которые "дергают за нитки" и ведут борьбу друг с другом в Копенгагене. Мы не собираемся мириться с этим", – добавил министр.

Как уже сообщалось, датская и шведская полиция анонсировали углубленное сотрудничество для противодействия трансграничной преступности, что будет включать в том числе расположение представителей полиции на территории друг друга.