У Франції судитимуть хлопця, який надумав посвітити лазером у гелікоптер поліції

У Франції судитимуть за кримінальними статтями молодого чоловіка, який спрямував потужний лазер на гелікоптер жандармерії у польоті, що могло спричинити нещасний випадок.

Про це повідомляє BFMTV, цитуючи також місцеві видання, пише "Європейська правда".

Інцидент стався ще перед вихідними минулого тижня. Мешканець середземноморського департаменту Вар затемна увечері спрямував промінь лазера на гелікоптер жандармерії, який у той час виконував тестовий політ.

"Крім того, що у відповідальний момент відволікалася увага екіпажу, у них не було можливості здійснити маневр ухилення… І це було дуже небезпечно", – прокоментували у поліції місцевому виданню La Provence.

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Невдовзі після приземлення хулігана знайшли та вилучили у нього "досить потужний" лазер. Молодий чоловік стверджує, що не розумів, що його дії створювали небезпеку.

Його будуть судити за створення загрози для життя інших осіб та перешкоджання повітряному руху, справу розглянуть до кінця року.

Також триває розслідування вандалізму меморіалу Голокосту в Парижі, після якого затримали трьох осіб.

У Польщі за схожий вчинок судитимуть 76-річну пані, яка облила коричневою рідиною пам’ятник цивільним, вбитим нацистами під час придушення Варшавського повстання.