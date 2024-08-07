Осквернення меморіалу Голокосту в Парижі: підозрюваний каже, що був п'яний

Один із трьох затриманих за підозрою в оскверненні паризького меморіалу жертвам Голокосту у травні, 35-річний громадянин Болгарії Георгій Філіпов, стверджує, що за його вчинком не стояв расистський мотив.

Про це, як пише "Європейська правда", він розповів у коментарі AFP.

Філіпов стверджує, що брав участь в інциденті, "але не в тому сенсі, як про це пишуть у ЗМІ, це не має нічого спільного з шовінізмом, расизмом або чимось подібним".

"Я не маю нічого проти когось там або проти будівель. Я просто випив багато алкоголю. Це було просто хуліганство", – стверджує болгарин.

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За словами Філіпова, він планував поїхати в Париж, "щоб побачити Ейфелеву вежу", і "не мав жодного уявлення" про те, що символізують червоні руки, якими було осквернено меморіал.

Нині у Болгарії вирішують питання про екстрадицію Філіпова до Франції, де його хочуть судити за осквернення меморіалу. Іншого затриманого болгарина, 27-річного Кирила Мілушева, суд постановив екстрадувати на початку тижня.

Усього у справі затримали трьох підозрюваних: двох у Болгарії та ще одного – у Хорватії.

Нагадаємо, інцидент стався ще в середині травня. Тоді в Парижі вандали сплюндрували меморіал на честь людей, які рятували євреїв у Франції під час нацистської окупації країни у Другій світовій війні. Меморіал обмалювали зображеннями червоних слідів від рук.

У Франції в межах розслідування перевіряють, чи була причетна до цього інциденту Росія – раніше її слід виявили в іншій антисемітській акції в Парижі.