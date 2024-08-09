Во Франции будут судить парня, решившего посветить лазером в вертолет полиции

Во Франции будут судить по уголовным статьям молодого человека, который направил мощный лазер на вертолет жандармерии в полете, что могло привести к несчастному случаю.

Об этом сообщает BFMTV, цитируя также местные издания, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел еще перед выходными на прошлой неделе. Житель средиземноморского департамента Вар вечером в темноте направил луч лазера на вертолет жандармерии, который в то время выполнял тестовый полет.

"Кроме того, что в ответственный момент отвлекалось внимание экипажа, у них не было возможности совершить маневр уклонения... И это было очень опасно", – прокомментировали в полиции местному изданию La Provence.

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Вскоре после приземления хулигана нашли и изъяли у него "достаточно мощный" лазер. Молодой человек утверждает, что не понимал, что его действия создавали опасность.

Его будут судить за создание угрозы для жизни других лиц и препятствование воздушному движению, дело рассмотрят до конца года.

Также продолжается расследование вандализма мемориала Холокоста в Париже, после которого задержали трех человек.

В Польше за похожий поступок будут судить 76-летнюю женщину, которая облила коричневой жидкостью памятник гражданским, убитым нацистами во время подавления Варшавского восстания.