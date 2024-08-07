У Польщі знайшли винуватицю вандалізму пам'ятника вбитим під час Варшавського повстання

У Варшаві встановили винуватицю вандалізму пам’ятника мешканцям району Воля, вбитих нацистами під час придушення Варшавського повстання.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

У поліції Варшави повідомили про затримання 76-річної жінки, яку визначили як особу, що ввечері у понеділок облила коричневою рідиною пам’ятник вбитим нацистами цивільним з району Воля. Вона є місцевою мешканкою.

Їй офіційно висунули звинувачення і жінка вже визнала свою провину. У прокуратурі кажуть, що пані "не змогла раціонально пояснити свій вчинок".

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Прокуратура вирішила помістити жінку під нагляд поліції. За вчинок вона може отримати санкцію у вигляді штрафу або обмеження волі.

Нагадаємо, про вандалізм пам’ятника стало відомо пізно ввечері у понеділок. Інцидент стався лиш за день після дати, яку вважають офіційною річницею цих подій.

В Амстердамі нещодавно вдруге сплюндрували пропалестинським гаслом пам’ятник Анні Франк – єврейській дівчинці, яка загинула у концтаборі. Крім нього, постраждали і низка інших пам’ятників.