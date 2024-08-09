Сербія хоче заочно судити хорватських пілотів за обстріл сербських біженців 1995 року

Позасудова кримінальна колегія Високого суду в Белграді ухвалила рішення про проведення заочного суду над чотирма пілотами з Хорватії, яких звинувачує в обстрілі колони сербських біженців біля міста Петроваць у Боснії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на сербський портал Blic.

Рішення про заочний судовий розгляд ухвалили 6 серпня, воно стосуватиметься чотирьох хорватських військових льотчиків, звинувачених у "воєнному злочині проти цивільного населення".

Обвинувальний акт прокуратура Сербії оголосила ще в березні 2022 року стосовно 67-річного Владіміра Мікача, 69-річного Зденки Радуля, 69-річного Жельки Єленіча та 64-річного Даніеля Боровича.

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Їх звинувачують у воєнному злочині проти сербського населення через обґрунтовану підозру в тому, що 7 і 8 серпня 1995 року вони віддали наказ обстріляти колону біженців на так званій Петровацькій дорозі.

Згідно з обвинувальним висновком, четверо обвинувачених звинувачуються в порушенні Женевської конвенції і віддали наказ завдати авіаударів по цивільному населенню, яке тоді тікало з Хорватії через Боснію і Герцеговину, в результаті чого 13 цивільних загинули і 24 отримали поранення.

Прем’єр Хорватії Андрей Пленкович ще навесні 2022 року говорив, що вважає обвинувачення "політично вмотивованим", і закликав Сербію "подивитися в обличчя своєму минулому, з наслідками великої сербської агресії режиму Мілошевича проти Хорватії".

Це наклалось на і без того непрості сербсько-хорватські відносини, зокрема нещодавнє порівняння Хорватії з пронацистською "Незалежною Державою Хорватія" часів Другої світової з вуст президента Сербії Александара Вучича.