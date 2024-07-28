Вучич натякнув на "нацизм" Хорватії через заборону в’їзду одіозним чорногорським політикам

Президент Сербії Александар Вучич, коментуючи рішення Хорватії заборонити в’їзд трьом просербським і проросійським політикам із Чорногорії, порівняв її з "Незалежною Державою Хорватія", створеною усташами під час Другої світової війни.

Таке Вучич сказав журналістам у Парижі напередодні, 27 липня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tanjug.

Цього тижня хорватське Міністерство закордонних і європейських справ Хорватії оголосило персонами нон грата голову парламенту Чорногорії Андрія Мандича, члена парламенту Мілана Кнежевича та віцепрем'єр-міністра Алексу Бечича.

Це сталось після того, як парламент Чорногорії за пропозицією Мандича і за підтримки просербських сил ухвалив резолюцію щодо геноциду в таборі Ясеновац, створеному усташами на території Хорватії.

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Нагадаємо, Мандича називають одним з найбільш просербських та проросійських політиків Чорногорії. Він та Кнежевич були серед фігурантів справи про спробу держперевороту у Чорногорії у 2016 році та були визнані винними, однак нещодавно Вищий суд Чорногорії виправдав їх.

Вучич, коментуючи рішення Загреба, висловив обурення, що він не говорить про "вчинення злочину, геноциду проти сербів" у Ясеноваці.

"Як вам не спало на думку, що, заборонивши цим людям в’їзд, вони потрапили у власну пастку і показали, що вони не роблять жодної різниці між "Незалежною Державою Хорватія" і будь-якою іншою хорватською державою", – додав сербський президент.

Таким чином, Вучич своєю заявою фактично прирівняв нинішню незалежну Хорватію з маріонетковою державою нацистської Німеччини в роки Другої світової війни. Це може поглибити протиріччя в і без того непростих сербсько-хорватських відносинах.