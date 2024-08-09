Сербия хочет заочно судить хорватских пилотов за обстрел сербских беженцев в 1995 году

Внесудебная уголовная коллегия Высокого суда в Белграде приняла решение о проведении заочного суда над четырьмя пилотами из Хорватии, которых обвиняет в обстреле колонны сербских беженцев возле города Петровац в Боснии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сербский портал Blic.

Решение о заочном судебном разбирательстве приняли 6 августа, оно будет касаться четырех хорватских военных летчиков, обвиняемых в "военном преступлении против гражданского населения".

Обвинительный акт прокуратура Сербии объявила еще в марте 2022 года в отношении 67-летнего Владимира Микача, 69-летнего Зденки Радуля, 69-летнего Жельки Еленича и 64-летнего Даниэля Боровича.

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Их обвиняют в военном преступлении против сербского населения из-за обоснованного подозрения в том, что 7 и 8 августа 1995 года они отдали приказ обстрелять колонну беженцев на так называемой Петровацкой дороге.

Согласно обвинительному заключению, четверо обвиняемых обвиняются в нарушении Женевской конвенции и отдали приказ нанести авиаудары по гражданскому населению, которое тогда бежало из Хорватии через Боснию и Герцеговину, в результате чего 13 гражданских погибли и 24 получили ранения.

Премьер Хорватии Андрей Пленкович еще весной 2022 года говорил, что считает обвинение "политически мотивированным", и призвал Сербию "посмотреть в лицо своему прошлому, с последствиями великой сербской агрессии режима Милошевича против Хорватии".

Это наложилось на и без того непростые сербско-хорватские отношения, в частности недавнее сравнение Хорватии с пронацистским "Независимым Государством Хорватия" времен Второй мировой из уст президента Сербии Александара Вучича.