ЗМІ: Іран готується поставити Росії балістичні ракети з радіусом дії 120 км

Європейська розвідка вважає, що Іран може найближчим часом поставити Росії "сотні" балістичних ракет ближнього радіусу дії, використання яких уже опановують російські військові.

Про це стало відомо агентству Reuters від двох джерел, пише "Європейська правда".

Джерела в розвідці країн Європи розповіли Reuters, що представники Росії ще в грудні 2023 року домовились із Тегераном про постачання балістичних ракет Fath-360 та балістичної ракетної системи під назвою Abibal.

За інформацією розвідки, російський персонал відвідав Іран, щоб навчитися керувати Fath-360 – системи, яка запускає балістичні ракети з максимальною дальністю 120 кілометрів і боєголовкою вагою 150 кілограм.

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Одне з джерел Reuters повідомило, що "єдиним наступним можливим" кроком після навчання буде фактична поставка ракет до Росії. Ані воно, ані другий співрозмовник не змогли уточнити, коли це станеться.

Третє джерело Reuters у європейській розвідці підтвердило, що Росія відправила солдатів до Ірану для навчання використанню іранських балістичних ракетних систем, але не надало подальших подробиць.

Висопосадовець Ірану на умовах анонімності розповів Reuters, що Тегеран продав Росії ракети і безпілотники, але не надав системи Fath-360. Він також наголосив, що юридичної заборони на продаж Іраном такої зброї для Москви не існує.

У США відмовились підтверджувати інформацію про можливе постачання балістичних ракет, але представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі наголосив, що союзники по НАТО і "Групі семи" готові до "швидкої та суворої реакції, якщо Іран здійснить таку передачу".

Оборонна співпраця між Іраном і Росією посилилася після того, як остання почала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

А наприкінці листопада в Ірані заявили про фіналізацію угоди з Росією про постачання винищувачів Су-35, а також ударних вертольотів Мі-28 і навчально-бойових літаків Як-130 російського виробництва. А в грудні вони підписали декларацію, у якій пообіцяли разом протидіяти західним санкціям.