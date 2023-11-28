В Ірані заявили, що завершили підготовку до отримання російських Су-35

Заступник міністра оборони Ірану Махді Фарахі заявив про "фіналізацію" угоди з Росією про постачання винищувачів Су-35, а також ударних вертольотів Мі-28 і навчально-бойових літаків Як-130 російського виробництва.

Про це він сказав в інтерв’ю іранському агентству Tasnim, повідомляє "Європейська правда".

За словами іранського посадовця, завершено розробку планів з постачання Су-35, Мі-28 т Як-130 до бойових підрозділів Збройних сил Ірану.

"Сучасні військові літаки" російського виробництва "обов'язково надійдуть у розпорядження Ірану", й відповідні процеси наразі тривають, додав Фарахі, не уточнюючи подробиць.

Ще в березні постійне представництво Ірану при ООН говорило про укладання з Росією контракту про придбання винищувачів четвертого покоління Су-35.

Публічно ані про вартість контракту, ані про кількість винищувачів, які отримає Іран від Росії нічого не повідомлялось. Ізраїльські ЗМІ, посилаючись на свої дані, вказували, що може йтися про 24 винищувачі.

Росія зблизилася з Іраном після повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Серед іншого, Тегеран надав російському режиму тисячі дронів-камікадзе, які вбивають цивільних українців, а також технологію їхнього виробництва. Ще з минулого року з'являлись непідтверджені повідомлення про те, що Іран може передати Росії балістичні ракети.

У жовтні відповідно до домовленостей у межах іранської ядерної угоди припинила дію резолюція Ради безпеки ООН, яка накладала обмеження на іранську програму балістичних ракет.

Росія тоді заявила, що не буде підтримувати продовження санкцій, на відміну від західних гарантів ядерної угоди, потенційно натякаючи на співпрацю з Тегераном у цих технологіях.