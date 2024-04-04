Посадовець НАТО: Росія ще не отримала балістичні ракети від Ірану, але домовленість є

Північноатлантичний альянс наразі не має доказів отримання Росією балістичних ракет з Ірану, але вважає, що це зрештою станеться.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди" з Брюсселя, про це журналістам на умовах анонімності заявив посадовець Альянсу.

Співрозмовник зазначив, що в НАТО "ще не бачили підтвердження того, що (іранські. – Ред.) ракети справді були переміщені з Ірану до Росії".

"Але Іран чітко дав зрозуміти, що він має намір це зробити, і що він відправить балістичні ракети до Росії. У нас немає підстав вважати, що він не зробить цього", – додав він.

Посадовець Альянсу нагадав, що Іран уже передав Росії сотні дронів, зокрема щонайменше 400 Shahed-136, і дозволив налагодити їхнє внутрішнє виробництво, а також артилерійські й танкові снаряди.

Затримку в постачанні ракет співрозмовник частково пояснив тим, що Москва й Тегеран домовляються про його умови.

"Нічого з цього не робиться з доброти чийогось серця… Як ми бачили, Росія пропонує Тегерану безпрецедентну співпрацю в оборонній сфері. Тим часом Іран прагне отримати від Росії військову техніку на мільярди доларів", – навів він приклад.

"З погляду НАТО, що довше вони працюють над цими умовами (передання ракет. – Ред.), то краще для усіх", – підсумував посадовець НАТО.

Лідери Європейського Союзу в березні попередили Іран, що він зіткнеться з відповіддю ЄС у разі передачі Росії балістичних ракет.

Вони також закликали Єврокомісію підготувати подальші санкції проти Ірану у зв’язку з підтримкою російської агресивної війни проти України.