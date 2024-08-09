Росія розповіла Вучичу про підготовку "масових заворушень і перевороту" в Сербії

Сербський президент Александар Вучич заявив, що Росія попередила Сербію про підготовку "масових заворушень і державного перевороту".

Таке він сказав журналістам під час відвідування кряжу Фрушка Гора на півночі Сербії в п’ятницю, 9 серпня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Telegraf.

Вучич заявив, що сьогодні Сербія "отримала офіційну інформацію від Російської Федерації, передану офіційними каналами", і її вже вивчають компетентні органи.

Він також закликав людей не турбуватись у зв’язку з цим.

Реклама:

"Сербія невпинно рухається вперед, вони не можуть і не будуть її зупиняти, і ніхто ніколи не зупинить. Це моє послання до всіх, люди не повинні хвилюватися", – запевнив сербський президент.

Раніше провладні сербські ЗМІ повідомили, що в країні "відбуваються масові заворушення, кінцевою метою яких є державний переворот і повалення законно обраного керівництва країни".

Імовірно, ідеться про масові протести проти планів відкрити в Сербії першу у Європі шахту для видобутку літію, що тривають із минулого місяця.

Зазначимо, що напередодні офіційне обличчя Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова публічно заявила про відновлення спроб "певних зловмисних сил активізувати добре відомий руйнівний арсенал, щоб розхитати внутрішньополітичну ситуацію" в Сербії.

При цьому Захарова не надала жодних доказів для своїх інсинуацій, окрім як тропів про "західних ідеологів "майданної демократії" і тому подібне.

Востаннє про "переворот" сербська влада говорила наприкінці минулого року, коли результати виборів до парламенту та місцевих органів влади спричинили масові протести.