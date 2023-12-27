Як сербська влада заявила про “сценарій Майдану” і що буде далі

У ніч на 25 грудня, коли більшість західних країн святкує Різдво і мало слідкує за політичними новинами, у Сербії жандармерія розігнала мітинг прозахідної опозиції, що протестувала проти фальсифікації парламентських виборів.

Російська та сербська влада трактують протести у Белграді як спробу західних країн "організувати Майдан".

Все про нові протести у Сербії і їхні можливі наслідки – у статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Заколот за сценарієм РФ: як сербська влада розкрила спробу "перевороту, ініційованого Заходом".

Опозиційні мітинги у Белграді тривають вже понад тиждень – вони почалися після оголошення результатів парламентських та місцевих виборів, що відбулися 17 грудня.

На цих виборах, попри прогнози соціологів, політсила президента Сербії Александара Вучича Сербська прогресивна партія зуміла покращити результати та повернути собі монобільшість у Скупщині (парламенті). Також партія влади взяла перше місце на виборах до міської асамблеї Белграда – і ні для кого не було таємницею, що цього досягли завдяки масовому підвозу виборців з Косова та Республіці Сербської (частина Боснії і Герцеговини).

Результат прозахідної опозиції, яка йшла на вибори у блоці "Сербія проти насильства", як і очікувалося – менше 23%, хоч і покращився у порівняння з попередніми виборами, проте був явно меншим за прогнози соціологів (екзит-поли під час виборів у Сербії заборонені).

Тож не дивно, що лідери опозиції Мариника Тепич та Мирослав Алексич не знайшли нічого кращого, аніж оголосити голодування, вимагаючи лише переголосування у столиці, де використання адмінресурсу було особливо помітним.

Попри слабкість опозиції, протестні настрої у Сербії виявилися достатньо потужними для того, щоб мітинги стали щоденними та багатотисячними. І одночасно – достатньо організованими, щоб залишатися у законодавчому полі.

І хоча спостерігачі ОБСЄ, попри зафіксовані порушення, відмовились говорити про фальсифікацію виборів, лідери ЄС масово утримувалися від привітань Вучичу – сербський президент отримав вітальну телеграму лише від свого друга Віктора Орбана.

В такій ситуації Вучичу була вкрай потрібна дискредитація протесту – дії опозиції, які б дали підстави для використання сили. І 24 грудня така можливість з’явилася.

На думку сербської опозиції, старт насильству дали пов’язані з сербською владою футбольні фанати. Президент Партії свободи і справедливості Драган Джилас стверджує, що зачинщиків штурму вдалося ідентифікувати – це фанати з групи Джордже Прелича (лідер цієї групи наразі відбуває покарання за вбивство французького вболівальника). Зауважимо, що нікого з цієї групи в ніч на 25 грудня не заарештували.

Натомість сербська влада відразу заявила про запобігання спробі державного перевороту.

Цю версію Вучич озвучив зранку під час зустрічі з послом РФ Александром Боцан-Харченком.

А прем'єрка Ана Брнабич уточнює, що інформацію про спробу опозиції вчинити державний переворот передали російські спецслужби.

"Це, очевидно, не буде популярним на Заході, але я особливо відчуваю, що важливо виступити на захист Сербії та подякувати російським службам безпеки, які мали цю інформацію та поділилися нею з нами", – заявила вона.

Брнабич уточнює, що сербська влада передала цю інформацію іншим країнам, але там "відкинули її як російську дезінформацію".

Тим не менш, вже наступного дня після розгону протестні акції у Белграді відновилися. Здійснивши ходу до відділення поліції, де утримують затриманих 24 грудня, протестувальники знову провели акцію під Центрвиборчкомом.

А на 30 грудня заплановано проведення великого мітингу, на якому опозиція має визначитися зі своїми наступними діями.

Втім, певні зміни помітні й зараз. Зокрема, опозиція посилила свої вимоги – тепер вони вимагають перевиборів не лише у Белграді, а по всій країні.

Чи є шанси на успіх у белградських протестів? Так, проте вони не видаються високими.

З іншого боку, протести можуть призвести до збільшення залежності сербської влади від РФ. У цьому контексті варто звернути увагу на активізацію на сербському напрямку Віктора Медведчука.

Докладніше – у матеріалі Юрія Панченка Заколот за сценарієм РФ: як сербська влада розкрила спробу "перевороту, ініційованого Заходом".